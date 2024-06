Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Suas emoções hoje lhe conectam ao coletivo e necessidade de ser útil e servir a todos e em prol de melhorias. Há uma entrega a si mesmo, sua criatividade e sensibilidade que lhe permite expressar agora seu lado mais generoso e amável. Este período agora lhe pede que esteja mais disponível para auxiliar os outros e viver o melhor das relações.

Matéria e vibração

A Lua em Virgem nos traz conexão e segurança no contato com o mundo material, saúde e utilidade. A oposição a Netuno em Peixes, todavia, nos desafia a expandir para além das barreiras materiais, nos lembrando que nossa vibração e emoções também influenciam na vida objetiva fortemente. Relações que podem polarizar entre razão e emoção, mas com altruísmo e generosidade.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique