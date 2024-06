Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Seu lado emocional passa hoje por um processo de reciclagem e reorganização. Está revisando suas relações familiares e seu senso de propósito pessoal. Você está num período em que deve abarcar as mudanças, reconhecendo o valor do novo que chega em sua vida e desapegando de velhos padrões. Há muita força transformadora para seu trabalho e saúde e você deve fluir.





Matéria e vibração

A Lua em Virgem nos traz conexão e segurança no contato com o mundo material, saúde e utilidade. A oposição a Netuno em Peixes, todavia, nos desafia a expandir para além das barreiras materiais, nos lembrando que nossa vibração e emoções também influenciam na vida objetiva fortemente. Relações que podem polarizar entre razão e emoção, mas com altruísmo e generosidade.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique