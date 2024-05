Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe revoluciona as ideias ligadas ao familiar, questões passadas e emocionais. Busque enxergar tudo com muita frieza, objetividade e pragmatismo, evitando reatividade. Este pode ser um excelente momento para buscar mudança de lar ou renovar dentro do que já tem. Também excelente para entender padrões emocionais que devem mudar.





Mente inovadora e realista

A conjunção de Mercúrio e Urano em Touro traz a possibilidade de revolucionar ideias, aqui muito em especial ligadas à vida prática ou financeira. Busque uma visão mais abrangente, alternativa e inventiva para solucionar questões práticas. Mente genial e prática.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique