ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Há um estímulo aqui para se relacionar com o outro, muito em especial no que tange à comunicação e troca de ideias. Estará mais disposto a ter conversas alternativas e ser bem direto na relação com o outro. Também enxergará a multiplicidade nas relações. Tenha foco em comunicar e trocar ideias, mas dentro do senso pragmático e calmo da energia taurina.





Mente inovadora e realista

A conjunção de Mercúrio e Urano em Touro traz a possibilidade de revolucionar ideias, aqui muito em especial ligadas à vida prática ou financeira. Busque uma visão mais abrangente, alternativa e inventiva para solucionar questões práticas. Mente genial e prática.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique