Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, recebe o estímulo do inovador e vanguardista Urano. Você é convidado a enxergar a vida sob ângulos diferentes e alternativos, abrindo a mente. Muito em especial no que tange o reino emocional, psicológico e espiritual. Busque entender com clareza, objetividade e frieza estas nuances sutis da vida.





Mente inovadora e realista

A conjunção de Mercúrio e Urano em Touro traz a possibilidade de revolucionar ideias, aqui muito em especial ligadas à vida prática ou financeira. Busque uma visão mais abrangente, alternativa e inventiva para solucionar questões práticas. Mente genial e prática.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique