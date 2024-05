TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Suas emoções tendem hoje ao trabalho, imagem profissional, carreira e autoridade. Todavia, também está num momento de reinvenção de si mesmo, não tendo de se conformar com padrões limitantes de sua personalidade e força. Busque viver o campo material, mas dando seu toque inovador. Busque na sua sensibilidade a chave para a resolução que precisa.





Irreverência emocional

A Lua em Aquário nos traz um tanto mais de objetividade para se lidar com as emoções, mas também irreverência e ousadia. A quadratura a Urano mostra que estamos mais desapegados emocionalmente e buscando revolucionar o passado e o campo pessoal, mesmo quando mais subitamente. O sextil a Marte nos traz mais coragem e assertividade para lidar com as emoções.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique