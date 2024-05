VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Há um senso de segurança emocional em trabalhar, servir, cuidar das rotinas e saúde. Todavia, este setor passa por profundas transformações. Será preciso encarar as mudanças, saindo de automatismos de comportamento ou metodologia. Busque entender como reajustar suas emoções com aprofundamento, mas também objetividade. Conflitos no trabalho ou rotinas lhe pedem questionamento interno.





Transformando emoções

A Lua entra no signo de Aquário, trazendo um tanto mais de senso gregário e comunitário, assim como necessidade de se analisar as emoções com mais frieza e racionalidade. Todavia, a conjunção a Plutão traz a necessidade de se transformar profundamente este senso de pertencimento e coletividade, assim como transformar as próprias emoções.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique