LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A posição lunar lhe leva a ter mais abertura emocional com os outros e no amor. Todavia, também está transformando este setor profundamente e deve se questionar neste sentido. O senso de segurança na parceria carece de aprofundamento e objetividade. Antigas carências e dependências precisam ser recicladas e que haja afeto real, mas com objetividade, senso de limites e sem jogos de poder com os outros.





Leia também o horóscopo para os outros signos

Transformando emoções

A Lua entra no signo de Aquário, trazendo um tanto mais de senso gregário e comunitário, assim como necessidade de se analisar as emoções com mais frieza e racionalidade. Todavia, a conjunção a Plutão traz a necessidade de se transformar profundamente este senso de pertencimento e coletividade, assim como transformar as próprias emoções.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique