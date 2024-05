PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe traz maior conexão emocional para com o coletivo, grupos, amizades e causas. Mas lembre-se de viver tudo isso com senso de limites, realismo e compromisso. Há um forte estímulo para a renovação de ideias e relações em sua vida, o que pode estar em grande evidência agora; busque fluir com as novas ideias, relações e conceitos que se apresentam em sua vida.





Leia também o horóscopo para os outros signos

Emoções e transformações

A Lua em Capricórnio continua nos demandando sobriedade emocional, que saibamos amadurecer o que sentimos dentro de um senso de realismo. O trígono a Urano em Touro nos facilita as mudanças emocionais de uma forma realista e irreverente; capacidade de conciliar tradição com inovação, passado e futuro.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique