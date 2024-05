Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe traz conexão emocional com seu senso de valor próprio, autocuidado, merecimento e também com questões financeiras. Tudo isso deve ser vivido com compromisso agora. Mas também há um forte estímulo para a renovação da sua realidade material; busque aquilo que pode lhe propiciar mais conforto e realização material e abarque tais mudanças.





Emoções e transformações

A Lua em Capricórnio continua nos demandando sobriedade emocional, que saibamos amadurecer o que sentimos dentro de um senso de realismo. O trígono a Urano em Touro nos facilita as mudanças emocionais de uma forma realista e irreverente; capacidade de conciliar tradição com inovação, passado e futuro.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique