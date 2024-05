ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe traz um tom mais subjetivo e intuitivo para seu campo mental. Pode ter de falar sobre suas emoções, mas lembre-se de manter um senso de autodomínio e maturidade no processo. As relações à sua volta passam por mudanças intensas e isso pode lhe auxiliar no sentido de entender melhor como lidar com o outro de forma mais realista e objetiva.





Emoções e transformações

A Lua em Capricórnio continua nos demandando sobriedade emocional, que saibamos amadurecer o que sentimos dentro de um senso de realismo. O trígono a Urano em Touro nos facilita as mudanças emocionais de uma forma realista e irreverente; capacidade de conciliar tradição com inovação, passado e futuro.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique