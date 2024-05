TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe demanda que se sinta mais seguro e enraizado em sua fé, mas sem perder o realismo. Você tem se transformado muito ao longo dos anos e hoje tais mudanças tendem a estar bem evidenciadas. Busque ousar mais, arriscar mais, mas com seu natural dom de planejar e pensar com os pés no chão. União de aventura com pragmatismo.





Emoções e transformações

A Lua em Capricórnio continua nos demandando sobriedade emocional, que saibamos amadurecer o que sentimos dentro de um senso de realismo. O trígono a Urano em Touro nos facilita as mudanças emocionais de uma forma realista e irreverente; capacidade de conciliar tradição com inovação, passado e futuro.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique