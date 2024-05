VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O próximo ano lhe traz um impulso de crescimento no setor profissional. Novas oportunidades tendem a se apresentar neste período: pode ser uma nova oportunidade de emprego, uma promoção, novos contatos profissionais ou um ímpeto de se lançar por conta própria. Seja como for, busque ter mais fé no seu potencial profissional e saiba comunicar isso de forma inteligente. Estará nos bons olhos de autoridades.

Júpiter em Gêmeos

Júpiter entra hoje no signo de Gêmeos, permanecendo até junho de 2025. Este é um período de expansão das comunicações no geral, assim como de possíveis avanços tecnológicos e científicos. A questão da ética nas comunicação estará em alta, assim como questões de leis neste sentido. Busca por viagens, mudanças e estudos estarão em alta no período. Há volume comunicativo, mas cuidado com o falar em excesso ou ser redundante no que diz. Flexibilização e ou reavaliação de questões legislativas e judiciárias. Expansão científica e racional.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique