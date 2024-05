TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O próximo ano lhe traz um impulso de crescimento financeiro e material. Este pode ser um excelente momento de expandir seus ganhos e mobilizar seus talentos. Haverá boa sorte e tende a atrair bons recursos. O cuidado aqui é para não exagerar e sair gastando impulsivamente; você está cheio de fé no seu valor e atratividade, mas saiba usar de seu natural realismo para fazer isso da forma certa.





Leia também o horóscopo para os outros signos

Júpiter em Gêmeos

Júpiter entra hoje no signo de Gêmeos, permanecendo até junho de 2025. Este é um período de expansão das comunicações no geral, assim como de possíveis avanços tecnológicos e científicos. A questão da ética nas comunicação estará em alta, assim como questões de leis neste sentido. Busca por viagens, mudanças e estudos estarão em alta no período. Há volume comunicativo, mas cuidado com o falar em excesso ou ser redundante no que diz. Flexibilização e ou reavaliação de questões legislativas e judiciárias. Expansão científica e racional.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique