Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Este período lhe aguça a necessidade de partilha profunda, afetiva e/ou sexual, mas tudo isso com a clareza, leveza e curiosidade geminiana. Partilhar lhe será significativo, doe com amor o que tem de melhor. Esforços financeiros em conjunto podem ar bons resultados. Se delicie com a vivência de tudo aquilo que é de foro íntimo. Abertura para a troca em alta.





Leia também o horóscopo para os outros signos

Vênus em Gêmeos

Vênus entra em Gêmeos. O amor romântico pede diálogo, leveza, brincadeira, flexibilidade e multiplicidade. Sair do lugar comum, viagens conjuntas, entender o ponto de vista do outro. A atração aqui tende muito ao intelectual. Em termos financeiros este período pede flexibilidade, busca por alternativas e fontes diversas.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique