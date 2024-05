Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este será um período para buscar o amor pelo lado espiritual da vida. Busque fluir na benevolência divina e no prazer emocional. As relações, em especial as românticas, passam por um período de reavaliação e isto deve ser feito sob o crivo da racionalidade geminiana. Período benéfico para meditação, análise de questões psicológicas e/ou espirituais.

Vênus em Gêmeos

Vênus entra em Gêmeos. O amor romântico pede diálogo, leveza, brincadeira, flexibilidade e multiplicidade. Sair do lugar comum, viagens conjuntas, entender o ponto de vista do outro. A atração aqui tende muito ao intelectual. Em termos financeiros este período pede flexibilidade, busca por alternativas e fontes diversas.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique