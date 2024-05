Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Seu setor mental recebe a Lua Cheia, lhe aumentando muitíssimo sua intuição e sensibilidade. Terá maior empatia e alegria na interação com os semelhantes. Sua fala também pode ser um tanto subjetiva e emocional. Busque vivenciar a troca afetiva com o seu entorno. As ideias serão muitas, sendo propícia a aquisição de conhecimento de forma mais intuitiva.





Lua Cheia em Sagitário

A Lua entra na fase Cheia no signo de Sagitário. Estamos plenos e entregues ao lado emocional sob o colorido do signo, trazendo necessidade emocional de expansão, aventura, vivência dos instintos, liberdade e fé. O Sol em Gêmeos emite sua luz de flexibilidade e a Lua em Sagitário recebe este estímulo. Emoções livres, intensas, otimistas e expansivas em plenitude.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique