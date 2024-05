GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A Lua Cheia ocorrendo no signo oposto ao seu mostra que há agora grande motivação emocional para se relacionar com os outros. Há uma busca afetiva, mas muito livre e honesta, no sentido de partilhar mais. O Sol no seu signo lhe traz autoconfiança e lhe fortalece para que tenha mais abertura para o amor, a vida social e viva plenamente as parcerias.





Leia também o horóscopo para os outros signos

Lua Cheia em Sagitário

A Lua entra na fase Cheia no signo de Sagitário. Estamos plenos e entregues ao lado emocional sob o colorido do signo, trazendo necessidade emocional de expansão, aventura, vivência dos instintos, liberdade e fé. O Sol em Gêmeos emite sua luz de flexibilidade e a Lua em Sagitário recebe este estímulo. Emoções livres, intensas, otimistas e expansivas em plenitude.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique