SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Júpiter, seu regente, se encontra com Vênus no seu setor material. Este é um momento muito benéfico para seu trabalho, rotinas, saúde e vida material no geral. Possibilidade de aumento de recursos e possibilidades de trabalho. Busca por mais prazer e harmonia na rotina. Na saúde está buscando prazer, mas cuidado com indulgências excessivas. Boa fortuna ligada ao campo pragmático.

Expandindo valores

Vênus e Júpiter se encontram no signo de Touro. O momento favorece a expansão do senso de valor próprio, prazer, amor, partilha e bem estar. Estamos mais intensos na busca por aquilo que nos dê segurança, amor e conforto. Mas também é preciso cuidado, já que podemos exagerar nessa busca ou” ir com muita sede ao pote”. Este é um trânsito no geral muito benéfico, trazendo abundância, prazer e alegria.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique