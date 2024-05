LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, se encontra com Júpiter no seu setor emocional profundo. Este pode ser um excelente momento para um aprofundamento emocional seguro junto do outro. Também pode haver vantagens em valores partilhados, heranças e tudo que seja feito em conjunto. A energia sexual está bem alta e as experiências podem ser bem interessantes no período.





Expandindo valores

Vênus e Júpiter se encontram no signo de Touro. O momento favorece a expansão do senso de valor próprio, prazer, amor, partilha e bem estar. Estamos mais intensos na busca por aquilo que nos dê segurança, amor e conforto. Mas também é preciso cuidado, já que podemos exagerar nessa busca ou” ir com muita sede ao pote”. Este é um trânsito no geral muito benéfico, trazendo abundância, prazer e alegria.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique