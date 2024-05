PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Os próximos 30 dias lhe trazem consciência de suas emoções pessoais, do passado, da família e do lar. Seu papel aqui é de comunicação e integração. Encare este reino emocional com leveza, racionalidade e bom humor. Clareamento de questões com figura paterna. Também necessidade de mais recolhimento; busque mais expansão interna do que externa.





Sol em Gêmeos

Sol entra em Gêmeos. Os próximos 30 dias são marcados pela consciência de nossas habilidades comunicativas, o uso do intelecto e capacidade analítica. Esse Sol brilha no sentido de perceber e interagir com seu entorno, buscando comunicação, interação e pluralidade. Bom momento para clareza mental, estudos e tarefas comunicativas no geral.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique