LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Os próximos 30 dias lhe trazem vibração alternativa, futurista e grupal. Terá maior consciência de seu papel no todo, já que seu regente, o Sol, transita por este setor coletivo do seu mapa. Seu papel é bem comunicativo, servindo de ponte entre as pessoas e comunicando no sentido de trazer a verdade e o que tem de melhor a todos.





Sol em Gêmeos

Sol entra em Gêmeos. Os próximos 30 dias são marcados pela consciência de nossas habilidades comunicativas, o uso do intelecto e capacidade analítica. Esse Sol brilha no sentido de perceber e interagir com seu entorno, buscando comunicação, interação e pluralidade. Bom momento para clareza mental, estudos e tarefas comunicativas no geral.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique