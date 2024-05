Expandindo valores

Vênus e Júpiter se encontram no signo de Touro. O momento favorece a expansão do senso de valor próprio, prazer, amor, partilha e bem estar. Estamos mais intensos na busca por aquilo que nos dê segurança, amor e conforto. Mas também é preciso cuidado, já que podemos exagerar nessa busca ou” ir com muita sede ao pote”. Este é um trânsito no geral muito benéfico, trazendo abundância, prazer e alegria.





ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O momento lhe traz uma grande necessidade de expandir seu senso de valor próprio; busque cultivar talentos e buscar tudo aquilo que lhe traga autoestima, prazer e segurança. Momento que pode ser de muita sorte nas finanças, mas cuidado com gastos impulsivos e exagerados. Sua generosidade estará mais alta que o de costume e estará mais amoroso também.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, se encontra com Júpiter no seu signo (solar ou ascendente), lhe trazendo uma grande motivação para valorizar a si mesmo. Busque cuidar da aparência, se embelezar e vivenciar tudo aquilo que lhe agrega em sua autoestima. Esta é um momento de muita boa sorte - ou pelo menos de bem estar. Mostre-se ao mundo sendo fiel a si mesmo.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A conjunção de Vênus e Júpiter no seu setor emocional, subconsciente e sutil pode trazer tesouros escondidos à tona. Há uma suavização sua quanto ao olhar para o amor e finanças. Busque fluir neste amor universal e divino que vem lhe presentear com boas energias neste período. Libertação de antigos conceitos e permissão na busca de amor universal.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O momento lhe é muito benéfico na relação com amigos, grupos, causas e no setor coletivo. Estará bem mais generoso com as pessoas e no auxílio pelo bem comum. Amizades podem lhe oferecer boas e valiosas oportunidades; também podem aparecer novas pessoas que lhe comunguem valores e ideais. Busque viver o prazer e alegria da troca com os semelhantes.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O momento pode lhe trazer boas oportunidades na carreira e imagem pública. Seu carisma está aumentado, assim como seu senso de valor profissional. Aproveite da boa fortuna do momento e busque possibilidades de crescimento profissional e financeiro. Tende a estar nos bons olhos daqueles com autoridade. Deixe o mundo ver o quão bom você é naquilo que faz.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O momento lhe traz grande prazer em expandir e buscar novas metas. Está enxergando o futuro de forma mais valorosa e otimista. Busque agora se aventurar e buscar novas paragens e possibilidades de valorização e crescimento material. Viagens, estudos, cursos e fé estão facilitados. A busca por valores e culturas diversas também será bastante gratificante.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, se encontra com Júpiter no seu setor emocional profundo. Este pode ser um excelente momento para um aprofundamento emocional seguro junto do outro. Também pode haver vantagens em valores partilhados, heranças e tudo que seja feito em conjunto. A energia sexual está bem alta e as experiências podem ser bem interessantes no período.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O momento lhe é muito benéfico para expandir nas relações. Pode ser um novo amor, assim como pode ser o crescimento e alegria de uma relação já existente. Seja como for, haverá maior predisposição a estar junto do outro e expandir o prazer e o amor. Isso também pode se dar na vivência da vida social ou na busca de equilíbrio, harmonia, prazer e diplomacia.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Júpiter, seu regente, se encontra com Vênus no seu setor material. Este é um momento muito benéfico para seu trabalho, rotinas, saúde e vida material no geral. Possibilidade de aumento de recursos e possibilidades de trabalho. Busca por mais prazer e harmonia na rotina. Na saúde está buscando prazer, mas cuidado com indulgências excessivas. Boa fortuna ligada ao campo pragmático.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O momento lhe traz grande confiança e prazer em ser você mesmo. Busque cuidar mais da sua imagem e também seja fiel à sua essência. Seu lado criativo tende a se expressar melhor agora. Artes, jogos, brincadeiras e o lúdico se expressam mais facilmente. Possibilidade de romances, aventuras ou pelo menos bem estar pessoal. Expresse o que há de melhor em si.







AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O momento lhe traz um senso aumentado de valor familiar e/ou emocional. Tenderá a buscar um senso mais gregário, amoroso e união com os mais próximos. Questões ligadas ao financeiro familiar podem ser beneficiadas. Busque fazer seu ambiente pessoal aconchegante e acolhedor.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Júpiter, seu regente, se encontra com Vênus e lhe traz grande estímulo para dialogar, interagir e trocar boas ideias. Estará intenso na busca de novas informações e contatos. Boas oportunidades podem se apresentar no ambiente à sua volta. Excelente para viagens e estudos. Busque divulgar seus talentos, saindo do isolamento e trocando com os semelhantes.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique