Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe traz grande consciência ligada a temas emocionais, pessoais, familiares e passados. Mas a vibração aqui é de libertação, renovação e crescimento. Busque expandir o que precisa para ter uma vida pessoal confortável e significativa. Seu senso de doação e cuidado está alto, mas sem que perca sua individualidade no processo. Amor pessoal forte e também partilhado.





Consciência da expansão

A conjunção de Sol e Júpiter no signo de Touro traz para hoje consciência de nossas possibilidades de expansão, fé e otimismo. Em especial no que se refere a finanças, prosperidade, segurança material e talentos, busque hoje reconhecer e vibrar no crescimento. Capacidade de enxergar o lado mais positivo, construtivo e benéfico da vida.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique