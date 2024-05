Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe traz energias expansivas e benéficas, em especial no campo das relações, amor romântico, parcerias e/ou vida social. Estará mais amoroso, generoso e disposto a trocar com os outros. Busca por ressignificação de relações, assim como busca por novas possibilidades. Também você poderá ser aquele que incentiva, cuida e traz alegria para os semelhantes.

Consciência da expansão

A conjunção de Sol e Júpiter no signo de Touro traz para hoje consciência de nossas possibilidades de expansão, fé e otimismo. Em especial no que se refere a finanças, prosperidade, segurança material e talentos, busque hoje reconhecer e vibrar no crescimento. Capacidade de enxergar o lado mais positivo, construtivo e benéfico da vida.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique