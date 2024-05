Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A conjunção de Sol e Júpiter no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz agora um grande fortalecimento e renovação pessoal. Estará enxergando mais seus potenciais e terá mais vontade de ser livre e buscar novas paragens e aventuras. Busque reconhecer e vibrar nas múltiplas possibilidades de quem você pode ser daqui para frente.





Consciência da expansão

A conjunção de Sol e Júpiter no signo de Touro traz para hoje consciência de nossas possibilidades de expansão, fé e otimismo. Em especial no que se refere a finanças, prosperidade, segurança material e talentos, busque hoje reconhecer e vibrar no crescimento. Capacidade de enxergar o lado mais positivo, construtivo e benéfico da vida.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique