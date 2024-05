Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe facilita enxergar seus potenciais de valor. Busque cultivar a alegria, o prazer e as coisas boas da vida. Um forte senso de valor próprio e autocuidado será marcante e lhe pede que sintonize esta vibração. Pode enxergar novos talentos e potenciais no campo financeiro também. Esteja aberto aos sinais de crescimento que lhe aparecem agora.

Consciência da expansão

A conjunção de Sol e Júpiter no signo de Touro traz para hoje consciência de nossas possibilidades de expansão, fé e otimismo. Em especial no que se refere a finanças, prosperidade, segurança material e talentos, busque hoje reconhecer e vibrar no crescimento. Capacidade de enxergar o lado mais positivo, construtivo e benéfico da vida.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos.