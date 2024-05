Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, se encontra com Urano, lhe trazendo mais inovação e audácia. Em especial na área afetiva e sexual, estará mais disposto a inovar, buscar alternativas e aprofundar. As questões de finanças conjuntas e heranças pedem um tom mais resolutivo. Busque partilhar mais de si mesmo e com mais generosidade.





Inovações práticas

A conjunção de Vênus e Urano em Touro mostra para hoje a necessidade de se viver o amor e as finanças de maneira alternativa, livre e inovadora. Busque novas maneiras de ganhar dinheiro, mas sem perder o pragmatismo taurino. Um olhar alternativo, inovador e prático lhe facilitará a renovação de valores.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique