LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua mente está voltada agora para as emoções profundas, partilha, sexualidade, morte e renascimento. Tudo isso deve ser trabalhado agora. Todavia, há um estímulo para que você aprofunde em si mesmo, em sua luz e na alegria de ser você mesmo. Tudo isso pode lhe auxiliar a entrar no terreno das trocas e do aprofundamento com mais propriedade.





Transformação mental

Mercúrio em Touro nos traz uma qualidade mental mais fixa, aterrada e imutável. Todavia, ocorre hoje uma quadratura com Plutão em Aquário. Isso nos estimula na quebra de padrões mentais e posicionamentos enrijecidos, assim como nos pede abertura para novas realidades, possibilidades e também para assuntos de ordem coletiva. Se permita a transformação mental e a flexibilidade para enxergar pontos de vista alternativos.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique