Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A posição lunar de hoje lhe traz necessidade de vivenciar mais as relações e ter rotinas junto do outro. Há receptividade e comunhão emocional nas relações. Todavia, a oposição a Saturno lhe relembra de se estruturar como individualidade, dependendo menos dos outros e se apoiando mais em si mesmo. Isto facilitará uma comunhão refinada na troca com o outro.





Material versus Emocional

A Lua em Virgem nos traz aterramento emocional na realidade, tarefas, rotinas e trabalho. Queremos nos sentir úteis e prestativos. Todavia, a oposição a Saturno em Peixes nos relembra que devemos ter compromisso também para com o lado emocional, espiritual e energético da vida. É preciso balancear a vida material com o compromisso emocional.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique