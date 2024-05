Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua mente se volta agora para a troca afetiva e/ou sexual profunda. É importante que sinta e se dê tempo de processar antes de falar. Sua mente buscará o prazer do contato afetivo-sexual com mais frequência. Também terá grande capacidade de aprofundar em um tópico, buscando descobertas e intuições reveladoras. Comunicação com tom de cura.

Leia também o horóscopo para os outros signos

Mercúrio em Touro

Mercúrio entra em Touro, trazendo a mente para assuntos mais pragmáticos e realistas. Aqui é preciso se raciocinar a partir do concreto. Mente voltada para as finanças e segurança material. Expressão dos talentos pessoais. Comunicação prazerosa e calma.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique