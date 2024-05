Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



O dia de hoje lhe traz depuração emocional que deve ser canalizada em forma de serviço e mudanças na vida material e rotineira. Seu caminho agora é o da integração racional e flexibilidade, portanto deve usar disto para flexibilizar e tornar mais leve tudo que for de tarefa rotineira, saúde e/ou trabalho. Organize suas emoções para priorizar o que for essencial.





Reavaliando emoções e feridas

A conjunção da Lua com Vesta em Câncer traz para hoje grande foco nas energias familiares, emocionais e pessoais, assim como numa depuração disto tudo. A quadratura com Quíron em Áries, todavia, nos traz o ponto de vista das feridas pessoais e como algumas questões emocionais e/ou familiares podem ter nos afetado. Já a oposição a Ceres em Capricórnio nos possibilita um olhar mais pragmático, realista, objetivo e cuidadoso com este campo emocional.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique