Comunicação autêntica

A conjunção de Mercúrio com Éris no signo de Áries traz para hoje a necessidade de se comunicar os pontos de vista pessoais, mesmo quando discordantes dos das outras pessoas. Busque ter autenticidade no dialogar e comunicar, buscando se comunicar baseado na verdade. A Lua em Gêmeos traz um tom mais emocional e subjetivo para as comunicações.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



O dia de hoje lhe estimula a se comunicar muito fielmente a si mesmo, mesmo quando possa estar em desacordo com os outros. Busque refletir e ponderar por si mesmo, já que isso é mais importante agora do que as opiniões externas e/ou públicas. A posição lunar lhe aguça um tanto mais a intuição e lhe faz perceber nuances mais sutis em sua mente e ideias.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe estimula muito a comunicação com seu campo subconsciente, emocional, psíquico e/ou espiritual. Pode estar intuindo coisas que vão contra ideias de outras pessoas ou senso comum, mas que precisam ser ouvidas. Busque tempo para ouvir esse lado sutil da vida. A posição lunar lhe pede um tanto mais de aterramento e cultivo de seus valores pessoais.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Mercúrio, seu regente, lhe traz agora a necessidade de se comunicar com muita autenticidade, em especial nos contextos coletivos. Se permita ter opiniões diferentes das massas e grupos, quando sentir que seja assim. Pode ter de falar pontos de vista diferentes e mesmo discordantes. A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe aumenta a subjetividade comunicativa.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



O dia de hoje lhe estimula a usar sua autoridade para se comunicar. O que você tem a falar pode ir contra ideias muito arraigadas, figuras de autoridades ou contextos enrijecidos. Lembre-se de ser claro e de bancar suas ideias. Mas também não seja obstinado ao extremo. A Lua, sua regente, lhe pede um certo nível de recolhimento para recarregar as baterias.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe estimula a falar sobre suas crenças, fé, visão de mundo e objetivos futuros. Mesmo quando tais questões sejam muito diversas e/ou discordantes do ponto de vista dos outros, busque ser claro naquilo que acredita, mas sem ser rígido. E saiba dialogar de forma tranquila, mas sem perder seus princípios. A posição lunar lhe estimula à troca intelectual com os semelhantes.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Mercúrio, seu regente, lhe traz agora a necessidade de se comunicar com muita autenticidade, em especial no contexto emocional. Não negue suas emoções, mas, pelo contrário, aprenda a aceitá-las, mesmo quando desafiadoras e se permita comunicar o que for necessário. Integre suas sombras para clarear tudo. A posição lunar lhe traz a maturidade emocional necessária para este processo ocorrer tranquilamente.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



O dia de hoje lhe estimula a ter diálogos abertos, honestos e diretos com os outros. Será preciso ter muita clareza e transparência para chegar ao ponto de resolução nas relações. Busque também estar aberto à discussão, não na forma de briga, mas de diálogo construtivo. A posição lunar lhe traz mais aterramento em seus princípios e visões de mundo.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



O dia de hoje lhe estimula a fazer a vida material acontecer do seu jeito. Deve ter sua abordagem única e metodologia pessoal. A comunicação no trabalho pede atenção especial, já que estará mais aguerrido. Busque ter um ponto de vista claro neste sentido. Também formas alternativas de cuidado com a saúde e alimentação em alta. A posição lunar lhe traz intensidade emocional, mas que deve ser racionalizada.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



O dia de hoje lhe estimula a ser e se posicionar exatamente como você é. Mesmo que isso traga discordância com os outros, o momento é para você expressar em sua unicidade. Busque escutar a si mesmo com honestidade, saindo de padrões que os outros possam ter projetado sobre você. A posição lunar lhe traz um tanto mais de ponderação e equilíbrio para facilitar o processo.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



O dia de hoje lhe estimula a escuta ativamente suas emoções. Busque tirar tempo para acolher o que se passa no mundo interior. Questões de discordância na vida pessoal e/ou familiar podem estar na pauta do dia, mas busque sua natural ponderação para tirar o melhor disso. A posição lunar lhe traz um tanto mais de aterramento e senso crítico para solucionar questões emocionais.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



O dia de hoje lhe estimula no setor da comunicação. A qualidade aqui será da autenticidade e transparência. Busque uma comunicação clara, mas saiba também ter filtro. Pontos de vista e ideias alternativas em alta. Também questões com irmãos, parentes e/ou vizinhos carecem dessa honestidade. A posição lunar lhe traz maior segurança em ser você mesmo.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe estimula a cultivar seu senso de valor próprio e integrar isso em si mesmo. Mesmo que tenha valores discordantes dos de outras pessoas, assuma quem você é e o que valoriza. Também nas questões financeiras deve ter essa clareza e autenticidade. Busque verbalizar o que acredita. A posição lunar lhe traz maior conexão com suas raízes e passado.



Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique