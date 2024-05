Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Marte e Plutão, seus regentes, fazem aspecto auxiliar um com o outro. Você passa por mudanças emocionais profundas e de base, buscando sair dos excessos de proteção e daquilo que é familiar, mas pode estar lhe prendendo. Há uma grande força de trabalho e disciplina lhe facilitando essa superação emocional. Também as mudanças emocionais podem lhe ditar rumos diferentes para seus caminhos no trabalho, saúde e vida material.







Mudança, crise e ação

O sextil entre Marte em Áries e Plutão em Aquário traz para o momento qualidades de força, coragem e ímpeto para realizarmos mudanças profundas e coletivas. Um senso de progresso que vem motivado pelas crises pode ser justamente o que nos traga grandes impulsos renovadores e capacidade de fazer mudanças efetivas.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique