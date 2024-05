Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Você passa por profundas mudanças emocionais que lhe trarão sensação de renascimento ao longo dos anos porvir. Neste momento há um estímulo bem específico para que você tenha mais maturidade, independência e tome as rédeas de sua vida em suas mãos. A mudança interior será fundamental para fazer o externo mudar. Também estará mais maduro para perceber e lidar com manipulações e crises de forma aguerrida e com autoridade.





Mudança, crise e ação

O sextil entre Marte em Áries e Plutão em Aquário traz para o momento qualidades de força, coragem e ímpeto para realizarmos mudanças profundas e coletivas. Um senso de progresso que vem motivado pelas crises pode ser justamente o que nos traga grandes impulsos renovadores e capacidade de fazer mudanças efetivas.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique