LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A energia dos relacionamentos será muito ativada para você agora. Use do seu charme e iniciativa para atrair o parceiro ideal. Mas cuidado para não deixar o outro tomar as rédeas de tudo, se colocando em segundo plano. Busque com consciência uma identidade de relacionamento, o que gosta de fazer na companhia do outro. Respeito às individualidades dentro das relações será fundamental.





Marte em Áries

Marte entra em seu signo de regência natural: Áries. A energia pioneira e masculina fica em alta, nos impelindo numa busca de sermos assertivos, de fazermos por conta própria, provando, cada um para si, que é capaz, que está firme dentro da própria individualidade. Reconheça a si próprio e suas capacidades no dia de hoje.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique