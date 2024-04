Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Marte entra no seu setor subconsciente e mostra raivas ou questões acumuladas que precisam ser revisadas. Se você quis ser muito bom para os outros, mas em detrimento da própria individualidade, esse tema será forte. Analisar as próprias emoções pode te fazer resgatar esse senso de autonomia e segurança em si próprio. Ações sutis, como meditação ativa e uso consciente do magnetismo podem te reconectar a um uso saudável desta energia.





Leia também o horóscopo para os outros signos

Marte em Áries

Marte entra em seu signo de regência natural: Áries. A energia pioneira e masculina fica em alta, nos impelindo numa busca de sermos assertivos, de fazermos por conta própria, provando, cada um para si, que é capaz, que está firme dentro da própria individualidade. Reconheça a si próprio e suas capacidades no dia de hoje.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique