Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este momento lhe pede mais aventura, amor próprio, e segurança em si mesmo. O amor e o prazer tomam o centro do palco. Busque viver os romances com suavidade e amor aterrado. Seu lado artístico pede expressão prática. Viver a espontaneidade lhe fará muito bem também. Busque se valorizar e à sua aparência; tenha uma atitude mais positiva para com a vida.





Vênus em Touro

Vênus entra em um de seus signos de regência natural: Touro. Aqui prezamos o conforto material, o cuidado com a vida material e nossas finanças. Uma das motivações principais é se dar prazer e conforto. Cuidado amoroso e prático também nas relações, tratando o ser amado com carinho e cuidado. Energia regenerativa e de reestabelecimento.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique