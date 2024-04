TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, entra no seu signo (solar ou ascendente), lhe reforçando suas naturais qualidades de prazer, persistência, calma, sensualidade, fidelidade, relaxamento, etc. Este momento lhe facilita muito o se valorizar e viver a vida de acordo com o que acredita (mas também tem sido desafiado por Urano no seu signo a mudar). Viva com prazer e amor.





Vênus em Touro

Vênus entra em um de seus signos de regência natural: Touro. Aqui prezamos o conforto material, o cuidado com a vida material e nossas finanças. Uma das motivações principais é se dar prazer e conforto. Cuidado amoroso e prático também nas relações, tratando o ser amado com carinho e cuidado. Energia regenerativa e de reestabelecimento.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique