LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Mercúrio retrógrado lhe pediu reavaliação de parcerias, casamento e/ou vida social. Agora você está apto a se comunicar com mais clareza, objetividade e assertividade com o outro. Excelente momento para dialogar e tentar chegar a acordos e pontos em comum. Também muito bom para buscar mais sociabilidade e trocar informações com os outros.





Mercúrio direto em Áries

Mercúrio volta ao movimento direto: após algumas semanas de reavaliação, podemos voltar a ter foco pleno nas questões externas. Em Áries, tivemos de voltar o foco e a escuta para dentro e para nós próprios. Agora estamos mais conscientes e aptos a nos expressar individualmente, com assertividade e foco pessoal.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique