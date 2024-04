PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A Lua Cheia de hoje lhe traz plenitude na vivência da fé e expansão. Está buscando aprofundar sua visão da vida em algo mais significativo. Vivência da fé mística, transformadora e que vai para além dos padrões. Também pode buscar esse crescimento pela ciência, filosofia ou viagens. Seja como for, o momento é para que você aumente sua confiança na vida.





Lua Cheia em Escorpião

Ocorre hoje uma Lua Cheia no signo de Escorpião. Esta é a fase ápice do ciclo lunar, na qual colhemos os frutos que plantamos, assim como estamos plenos de potencial emocional e de realização. Em Escorpião, estamos no auge de movimentos de transformação emocional. Esta é uma Lua intensa, transformadora e que nos leva a atitudes decisivas. O Sol em Touro nos traz a base sólida, iluminando a Lua para que possamos transmutar aquilo que for necessário.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique