Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Os próximos 30 dias lhe marcam a consciência das relações, do amor, parcerias e vida social em sua vida. Você é relembrado da necessidade de se relacionar e não se isolar. Busque vivenciar cada momento de prazer com o outro com consciência. Enxergue o que tem de valor nas parcerias. Consciência das individualidades e de seu valor dentro das relações.





Leia também o horóscopo para os outros signos

Sol em Touro

O Sol entra em Touro. Os próximos 30 dias são marcados pela consciência de nosso senso de valor próprio, prazer, conforto, satisfação e segurança material. Busque clareza na definição do que são seus valores. Brilho que vem através da capacidade de se bancar, nutrir e gerar valor. Necessidade de consciência através do realismo, pragmatismo, prazer e vivências materiais.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique