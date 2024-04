LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe traz maior conexão com sua fé e senso de propósito e significado na vida. Haverá sensação de maior identificação com o lado divino. Busque oração, meditação e quaisquer outros recursos que lhe facilitem este contato. Visão mais clara também de possibilidades e objetivos futuros. Mente intuitiva alinhada com o que é essencial.





Conectando com o essencial



A conjunção de Mercúrio com o Sol nos traz capacidade de decodificar os impulsos da essência, do espírito ou eu superior através do intelecto e ideias. Excelente dia para sintonizar a verdade e questões essenciais. Se dando no signo de Áries, muitos temas ligados à individualidade, posicionamento, iniciativa e coragem tendem a se processar. Alinhamento da mente com instâncias superiores se faz intensa hoje.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique