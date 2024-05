Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Marte e Saturno fazem hoje uma conjunção no seu signo (solar ou ascendente). O dia de hoje lhe traz grande necessidade de ser você mesmo, agir por conta própria e se afirmar; Todavia, tudo isso deve ser feito com maturidade, limites e realismo. Questões emocionais relacionadas à individualidade são trazidas à tona para a cura. Busque ser fiel a si mesmo e sua individualidade.





Ação amadurecida

A conjunção de Marte e Saturno no signo de Peixes traz para hoje a necessidade de amadurecer e depurar nosso senso de ação e individualidade. O colorido pisciano nos pede que analisemos, em especial, as questões psicológicas, emocionais e subconscientes que podem ter nos refreado em nossa iniciativa. Agora é momento de lapidar estas Aretas e agir com realismo e maturidade.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique