Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Saturno, seu regente, faz conjunção a Marte. Hoje você deve encarar a forma como usa seus recursos, finanças e talentos e lapidar algumas arestas. Este é um bom momento para repensar de forma mais madura como usa o dinheiro, em especial caso tenha sido impulsivo e gastado por impulsos emocionais. Capacidade de realização material através do esforço e maturidade.





Ação amadurecida

A conjunção de Marte e Saturno no signo de Peixes traz para hoje a necessidade de amadurecer e depurar nosso senso de ação e individualidade. O colorido pisciano nos pede que analisemos, em especial, as questões psicológicas, emocionais e subconscientes que podem ter nos refreado em nossa iniciativa. Agora é momento de lapidar estas Aretas e agir com realismo e maturidade.