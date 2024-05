Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Marte, seu regente, faz conjunção com Saturno. O dia de hoje lhe traz a necessidade de lapidar arestas e amadurecer sua expressão pessoal. Questões emocionais estão emergindo, mas lhe exigem agora um senso de ação madura e de autodomínio para que isso seja algo curativo. Também deve amadurecer a relação com filhos, crianças e com todo tipo de expressão criativa.





Ação amadurecida

A conjunção de Marte e Saturno no signo de Peixes traz para hoje a necessidade de amadurecer e depurar nosso senso de ação e individualidade. O colorido pisciano nos pede que analisemos, em especial, as questões psicológicas, emocionais e subconscientes que podem ter nos refreado em nossa iniciativa. Agora é momento de lapidar estas Aretas e agir com realismo e maturidade.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique