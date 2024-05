Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe traz desafios de maturação ligados às parcerias, casamento e vida social. Você está num momento em que está tentando estabelecer melhor os seus limites junto ao outro e agora algumas questões emocionais são trazidas à tona. Lembre-se de se colocar por inteiro frente ao outro, mas com maturidade e real senso de limites justos.





Ação amadurecida

A conjunção de Marte e Saturno no signo de Peixes traz para hoje a necessidade de amadurecer e depurar nosso senso de ação e individualidade. O colorido pisciano nos pede que analisemos, em especial, as questões psicológicas, emocionais e subconscientes que podem ter nos refreado em nossa iniciativa. Agora é momento de lapidar estas Aretas e agir com realismo e maturidade.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique