Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe traz desafios de maturação quanto às questões emocionais profundas. Você está sendo estimulado às mudanças e hoje pode ter de lapidar algumas arestas ou encarar o lado mais desafiador disto. Busque encarar as mudanças e transformações como oportunidades e saiba domar suas emoções, sendo dono de si mesmo através deste autodomínio.





Ação amadurecida

A conjunção de Marte e Saturno no signo de Peixes traz para hoje a necessidade de amadurecer e depurar nosso senso de ação e individualidade. O colorido pisciano nos pede que analisemos, em especial, as questões psicológicas, emocionais e subconscientes que podem ter nos refreado em nossa iniciativa. Agora é momento de lapidar estas Aretas e agir com realismo e maturidade.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique