TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe traz desafios de maturação quanto à sua ação no coletivo. Pode ser que tenha de estabelecer limites mais claros com amigos, em grupos, na internet ou na luta por causas. Questões psicológicas nesse sentido também podem emergir. Seja como for, lembre-se que deve agir conforme sua consciência perante os outros, se autorizando a ser você mesmo com maturidade.





Ação amadurecida

A conjunção de Marte e Saturno no signo de Peixes traz para hoje a necessidade de amadurecer e depurar nosso senso de ação e individualidade. O colorido pisciano nos pede que analisemos, em especial, as questões psicológicas, emocionais e subconscientes que podem ter nos refreado em nossa iniciativa. Agora é momento de lapidar estas Aretas e agir com realismo e maturidade.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique