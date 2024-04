SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua conexão com o mundo material está plena e iluminada. Sua demanda no ambiente de trabalho será grande, assim como sua capacidade de doar grande energia no processo. Urano aqui lhe pede que tenha a sabedoria de quebrar rotinas ou métodos na hora e maneira certas. Conexão afetiva com o mundo material, mas também com razão e inovação.



Leia também o horóscopo para os outros signos

Lua em Touro

A Lua em Touro traz maior autovalorização, necessidade de conforto, segurança e materialização. Emoções maternas intensas, porém pragmáticas. A conjunção a Urano, porém, nos relembra de não nos agarrar demais a realidades muito fixas, trazendo um olhar mais desapegado e frio.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique